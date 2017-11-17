Son dakika... Van'da 30 tüp içine yerleştirilmiş 2 ton 775 kilo patlayıcı bulundu

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muradiye ilçesi Babacan Mahallesi dağlık alanına teröristlerce el yapımı patlayıcı ve mühimmat gömüldüğü bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyon başlattığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Kasım'da bahse konu alanda, İl Emniyet Müdürlüğümüz terörle mücadele, istihbarat, özel harekat ve bomba imha ekiplerince gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar neticesinde, 150 kilogramlık 15 sanayi tüpü ile hazırlanarak amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve kablo düzeneği bağlı patlamaya hazır 2,25 ton el yapımı patlayıcı, 50 kilogramlık 15 mutfak tüpü ile hazırlanarak amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve kablo düzeneği bağlı patlamaya hazır 750 kilogram el yapımı patlayıcı, 1 obüs topu mermisi ve 1 patlamış obüs topu mermisi içerisine hazırlanmış patlayıcı madde ele geçirilmiştir."

Ele geçirilen patlayıcıların gerekli güvenlik tedbirleri alınarak uzman ekiplerce yerinde imha edildiği vurgulanan açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Muradiye