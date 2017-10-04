Van'da deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21:46'da merkezi Van'ın Tusba ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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