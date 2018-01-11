Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18:39'da merkezi Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Köyü olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bazı noktalarda hafif şekilde hissedildi.

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