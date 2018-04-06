Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:14'te Van'ın Özalp ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre altında meydana geldiği tespit edildi.

Bu depremden yaklaşık 20 dakika sonra 2,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

SON DEPREMLER

2018.04.06 22:39:29 38.8065 44.0173 5.0 -.- 2.8 -.- AKSORGUC-OZALP (VAN) 2018.04.06 22:14:11 38.7625 44.0940 5.0 -.- 3.6 -.- DAGDEVIREN-OZALP (VAN) 2018.04.06 21:58:48 38.6902 38.0460 5.0 -.- 1.7 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) 2018.04.06 21:41:30 38.8703 25.9200 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI 2018.04.06 20:39:45 40.6200 34.6490 5.2 -.- 2.1 -.- SALUR-(CORUM) 2018.04.06 20:21:46 40.6685 35.4505 7.1 -.- 1.9 -.- SELIMIYE-MERZIFON (AMASYA) 2018.04.06 15:30:15 40.9022 28.5170 3.8 -.- 1.8 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2018.04.06 14:28:45 39.5548 26.0222 6.5 -.- 2.1 1.8 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2018.04.06 14:23:40 41.2857 28.8757 0.0 -.- 1.4 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) 2018.04.06 14:20:18 39.0762 37.3657 0.0 -.- 1.9 -.- KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS) 2018.04.06 14:06:16 36.4780 33.7373 24.0 -.- 1.3 -.- SABAK-SILIFKE (MERSIN) 2018.04.06 13:22:45 41.1215 28.9825 0.0 -.- 0.9 -.- KAGITHANE (ISTANBUL)

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