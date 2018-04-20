Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:41'de merkezi Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akçift köyü olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2018.04.20 08:41:53 38.8642 43.5775 5.0 -.- 3.6 3.9 AKCIFT-(VAN) 2018.04.20 07:39:18 39.5243 26.0353 6.6 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 2018.04.20 07:34:01 38.8553 25.9952 11.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI 2018.04.20 07:17:51 39.2355 29.4118 5.3 -.- 2.4 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) 2018.04.20 07:13:24 39.5622 26.4287 5.4 -.- 1.5 -.- HUSEYINFAKI-AYVACIK (CANAKKALE) 2018.04.20 07:11:53 36.0443 29.6607 5.0 -.- 1.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 2018.04.20 06:17:07 38.3492 30.9142 8.6 -.- 2.0 -.- YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) 2018.04.20 05:40:14 39.6632 27.9272 7.8 -.- 2.6 -.- KOSELER-(BALIKESIR) 2018.04.20 05:08:00 40.1648 31.8960 7.8 -.- 2.9 -.- BEYPAZARI (ANKARA) 2018.04.20 03:49:38 36.9230 29.3292 4.9 -.- 2.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) 2018.04.20 03:36:04 37.0957 28.5680 18.5 -.- 1.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) 2018.04.20 03:08:10 38.6545 43.1918 5.2 -.- 2.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

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