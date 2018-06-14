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Son Dakika: Van'da korkutan deprem! (Son depremler)

Son dakika... Van'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 18.42'de meydana gelen depremin merkez üssü Van Gedikbulak. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler...

14.06.2018 - 19:10 | Güncelleme:

Van Gedikbulak'ta saat 18.42'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yaşanan depremin ardından saat 19.11'de Van Gölü'nde 2 şiddetinde başka bir depre daha meydana geldi. İşte Türkiye'de bugün meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2018.06.14 18:42:22  38.8280   43.4490        5.0      -.-  4.4  4.5   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2018.06.14 16:45:38  36.8563   27.6460       16.5      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.06.14 16:00:12  38.0368   42.2442       18.6      -.-  1.7  -.-   ADIGUZEL-SIRVAN (SIIRT)                           İlksel
2018.06.14 15:15:02  34.1233   26.2322       11.0      -.-  3.5  3.3   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2018.06.14 13:55:32  39.0252   37.2582        0.0      -.-  1.9  -.-   MAGARA-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2018.06.14 12:43:38  39.0502   37.3307        0.0      -.-  1.9  -.-   KARAOREN-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2018.06.14 12:37:53  41.2057   28.8172        0.0      -.-  0.9  -.-   ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL)                           İlksel
2018.06.14 12:36:14  41.2108   28.8452        0.0      -.-  0.8  -.-   ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL)                           İlksel
2018.06.14 12:29:50  41.2525   28.8693        0.0      -.-  1.2  -.-   AGACLI-EYUP (ISTANBUL)                            İlksel
2018.06.14 12:24:54  41.2960   28.8872        0.0      -.-  1.3  -.-   AGACLI-EYUP (ISTANBUL)                            İlksel
2018.06.14 12:03:40  37.8202   26.9183       24.1      -.-  1.5  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2018.06.14 11:56:17  37.8308   26.8687       12.2      -.-  2.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2018.06.14 11:54:02  35.5570   29.6202       16.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.06.14 10:47:58  37.0950   28.6720        8.7      -.-  1.9  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2018.06.14 10:46:51  36.8552   27.7075        5.0      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.06.14 09:01:42  39.4103   27.8612        7.4      -.-  1.6  -.-   YESILLER-(BALIKESIR)                              İlksel
2018.06.14 07:33:22  39.5480   27.5717        9.3      -.-  1.1  -.-   BUYUKFINDIK-IVRINDI (BALIKESIR)                   İlksel
2018.06.14 06:38:27  38.9380   27.3478        8.1      -.-  2.1  -.-   RECEPLI-(MANISA)                                  İlksel
2018.06.14 04:59:48  39.5570   27.5392        7.4      -.-  1.8  -.-   ASAGIKALEOBA-IVRINDI (BALIKESIR)                  İlksel
2018.06.14 04:45:51  40.7053   29.2305       10.8      -.-  2.0  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2018.06.14 04:16:39  39.5495   27.4620        8.9      -.-  1.9  -.-   YAGLILAR-IVRINDI (BALIKESIR)                      İlksel
2018.06.14 02:41:58  39.2118   34.6547       11.2      -.-  1.7  -.-   YASSICA-KOZAKLI (NEVSEHIR)                        İlksel
2018.06.14 02:33:16  39.3155   40.2182        4.4      -.-  2.2  -.-   SABIRTASI-KIGI (BINGOL)                           İlksel
2018.06.14 02:17:13  37.0438   27.9387       16.8      -.-  2.1  -.-   OREN-MILAS (MUGLA)                                İlksel
2018.06.14 01:42:39  40.6083   42.4775       29.5      -.-  1.3  -.-   ESENCE-SENKAYA (ERZURUM)                          İlksel
2018.06.14 01:26:34  40.6693   35.5495       20.4      -.-  1.4  -.-   AGILONU-(AMASYA)                                  İlksel
2018.06.14 00:10:27  39.3875   40.5172       12.9      -.-  2.3  -.-   SENKOY-YEDISU (BINGOL)                            İlksel

 

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