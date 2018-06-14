Van Gedikbulak'ta saat 18.42'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yaşanan depremin ardından saat 19.11'de Van Gölü'nde 2 şiddetinde başka bir depre daha meydana geldi. İşte Türkiye'de bugün meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2018.06.14 18:42:22 38.8280 43.4490 5.0 -.- 4.4 4.5 GEDIKBULAK-(VAN) İlksel 2018.06.14 16:45:38 36.8563 27.6460 16.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.06.14 16:00:12 38.0368 42.2442 18.6 -.- 1.7 -.- ADIGUZEL-SIRVAN (SIIRT) İlksel 2018.06.14 15:15:02 34.1233 26.2322 11.0 -.- 3.5 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2018.06.14 13:55:32 39.0252 37.2582 0.0 -.- 1.9 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel 2018.06.14 12:43:38 39.0502 37.3307 0.0 -.- 1.9 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel 2018.06.14 12:37:53 41.2057 28.8172 0.0 -.- 0.9 -.- ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2018.06.14 12:36:14 41.2108 28.8452 0.0 -.- 0.8 -.- ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2018.06.14 12:29:50 41.2525 28.8693 0.0 -.- 1.2 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2018.06.14 12:24:54 41.2960 28.8872 0.0 -.- 1.3 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2018.06.14 12:03:40 37.8202 26.9183 24.1 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2018.06.14 11:56:17 37.8308 26.8687 12.2 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2018.06.14 11:54:02 35.5570 29.6202 16.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2018.06.14 10:47:58 37.0950 28.6720 8.7 -.- 1.9 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2018.06.14 10:46:51 36.8552 27.7075 5.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.06.14 09:01:42 39.4103 27.8612 7.4 -.- 1.6 -.- YESILLER-(BALIKESIR) İlksel 2018.06.14 07:33:22 39.5480 27.5717 9.3 -.- 1.1 -.- BUYUKFINDIK-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel 2018.06.14 06:38:27 38.9380 27.3478 8.1 -.- 2.1 -.- RECEPLI-(MANISA) İlksel 2018.06.14 04:59:48 39.5570 27.5392 7.4 -.- 1.8 -.- ASAGIKALEOBA-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel 2018.06.14 04:45:51 40.7053 29.2305 10.8 -.- 2.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2018.06.14 04:16:39 39.5495 27.4620 8.9 -.- 1.9 -.- YAGLILAR-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel 2018.06.14 02:41:58 39.2118 34.6547 11.2 -.- 1.7 -.- YASSICA-KOZAKLI (NEVSEHIR) İlksel 2018.06.14 02:33:16 39.3155 40.2182 4.4 -.- 2.2 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel 2018.06.14 02:17:13 37.0438 27.9387 16.8 -.- 2.1 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.06.14 01:42:39 40.6083 42.4775 29.5 -.- 1.3 -.- ESENCE-SENKAYA (ERZURUM) İlksel 2018.06.14 01:26:34 40.6693 35.5495 20.4 -.- 1.4 -.- AGILONU-(AMASYA) İlksel 2018.06.14 00:10:27 39.3875 40.5172 12.9 -.- 2.3 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
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