Habertürk TV'de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programının bu akşamki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun ardından Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oldu.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Doğu Perinçek, "Cumhurbaşkanı olursam HDP'yi kapatırım diye bir şey söylemedim. Kapatılması için o süreci başlatma yetkimiz var. Terörle demokrasi olmaz. Amerika ile işbirliği yapacaksınız. Mehmetçiğe kurşun sıkanla özgürlük olmaz. Bu Amerika'nın bize dayattığı özgürlük. PKK'nın hükümette olduğu bir Türkiye düşünüyor musunuz? Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız diyorlar Özgür Özel söyledi, İnce söyledi. PKK hükümette olamaz. Biz neden Afrin Harekatı yapıyoruz? Sonra geliyor PKK'yı meclise sokmaya çalışıyoruz. Devletin hazinesinden para veriyoruz, neden PKK bize kurşun sıksın diye. Bu şekilde Türkiye güvenlik ve ekonomi sorununu çözemez. Afrin'de Türk ordusu girdi bitirmişti. Oyları da düşmüştü. Birden bire tekrar ABD'nin dayatmasıyla HDP kampanyası başladı. Amerika illa HDP Türkiye'de önemli konularda olacak, hükümette olacak. Böyle demokrasi olmaz. Atatürk Şeyt Said'e demokrasi tanıdı mı? Türkiye'nin bölünmesinden başka nereye gider PKK'yı partiye sokmak. Biz PKK değiliz, PKK isek bizi de kapatsınlar. Biz Türkiye'nin bütünlüğü konusunda önder olan bir partiyiz. Biz Türkiye olarak göreceksiniz HDP'yi kapatacağız. PKK'ya yasallık tanımayacağız. Mehmetçiğe kurşun sıkıyor, bırakalım bu savaşı, otorite sağlayalım onlara, haraç toplasınlar, ondan sonra da Türkiye'yi bölelim. Buna kesinlikle izin veremeyiz." dedi.

''KİMSE APOLET SÖKEMEZ''

İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel için 'cumhurbaşkanı olsam apoletlerini sökerim' şeklinde yaptığı açıklamaya ilişkin, Doğu Perinçek, "Apoletlerini sökemez kim oluyor o (Muharrem İnce). Türk ordusunun apoletlerini hukuken sökemez. Dikatatör mü? Diktatör falan olamaz, apolet sökerim diyen kimliğini ortaya koyan biri cumhurbaşkanı olamaz. Hangi komutan şuan PKK ile savaşan komutan. PKK'nın baş danışmanı olur İnce bu sözleri ile. Hiç bu kadar ileri gidememişti, hiçbir şey sökemez. Böyle bir yetkisi yok. Bisiklet binerek diktatör olamaz. Bunlar boş laflardır. TSK PKK'yı hendeklere gömüyor, birden bire Muharrem İnce'yi görüyoruz. Bu psikolojik harekatta rol üstlenmek tehlikeli ve vatana ihanettir. Apoletini söküyormuş. Kimin apoletini söküyor, Metin Temel'in. Bu söylem doğru değil. Askerin siyasete karışmasına karşıyız. Ama burada askerin siyasete karıştığı bir durum yok. Türk ordusu Türkiye için en kıymetli varlıktır. " diye konuştu.

Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret etmesini yanlış bulduğunu ifade eden Doğu Perinçek, "Apolet sökmek yanlış bir şey. Kimse apolet sökemez. Apolet sökmeye kalkan ABD'dir, İsrail'dir" diye konuştu.

''AMERİKA BİZİ SAYACAK''

Suriye'nin kilit ülke olduğunu söyleyen Perinçek, " Çin'deydim. Tayyip Erdoğan neler yapıyor, Suriye konusunda tutarlı değil diyorlar. Tehdidin nereden geldiğini saptayacağız. 4 dayatma istiyorlar bizden. Türkiye tehdidi saptayacak. Amerika Türkiye için bir tehdit, müttefik değil. Borç batağında Türkiye bugün bitiyor. Amerika bizi sayacak. Vatan Partisi hükümette olduğunda Amerika bizi sayacak" ifadesini kullandı.

Perinçek, "Ben HDP'de kapatma sürecini başlatacağız diye açıklama yaptığımda İran çalkalandı, hepsi manşetlerden verdi. İran PKK'nın uzantısına karşı mücadele veriyor. İran güvenilir bir Türkiye istiyor. İran ile işbirliği çok önemli. Enerji güvenliğimiz İran'da, Irak'ta, Rusya'da. Türkiye ekonomisi Çin ile, Rusya ile, Almanya ile bütünleşmiş durumda. " şeklinde konuştu.

İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

İsrail-Türkiye ilişkilerine ilişkin Perinçek, "İsrail Türkiye'yi tehdit ediyor. Suudi Arabistan da PKK'yı destekliyor. Bu ülkeler ile ilişkileri keseceğiz diye bir şey yok. Ama tehdidi tespit edeceğiz. Kudüs'te hükümet İsrail'e karşı tavır alıyor, adamlar Doğu Akdeniz'de bize karşı tatbikat yapıyor. " dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER