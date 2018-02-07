AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik

Bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonu'na teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti