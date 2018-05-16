Volvo bir daha asla dizel üretmeyeceğini açıkladı. İsveçli otomobil devi, Financial Times tarafından Londra'da düzenlenen "Geleceği Arabası Zirvesi" etkinliğinde kararını açıkladı.

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson yaptığı açıklamada "Dizelin daha daha kirli olduğunu söylemiyoruz ancak daha karmaşık ve daha pahalı." dedi.

Volvo, 2019 yılından modellerinden sonra uygulayacağını kararını ilk olarak S60 modeliyle hayata geçirecek. Yeni S60 seçeneklerinden dizel motoru çıkaran İsveç merkezli üretici sadece benzinli ve hibrid üretimi yapacak.

Gelecek elektriklide. Bundan sonra dizel motorlu yeni nesil araç geliştirmeyeceğiz. Tamamen elektrikliye geçişe yönelik olarak benzinli hibrid versiyonu opsiyonu sunacağız. Yeni S60 bu yöndeki vizyonumuzu temsil ediyor.

Dizel seçeneği olmasan sunulacak ilk modern Volvo aracı olan S60'ın gelecek birkaç haftada görücüye çıkması bekleniyor. Başlangıç olarak dört silindirli Drive-E benzinli motor ve ikili benzinli hibrid opsiyonu sunulacak. Mild hibrid seçeneği ise seneye gelecek.

Volvo, bu adımıyla Toyota, Nissan, Fiat Chrysler gibi dizel üretimini durduracağını açıklayan üreticiler arasına katılmış oldu. Şirket, geçen yıl yeni serilerde, 2019 yılından itibaren her yeni modelde elektrikli versiyon da çıkaracağını açıklamıştı. Volvo'nun 2025 yılındaki hedefi satışlardaki payın yarısının elektrikli araçlardan gelmesi.