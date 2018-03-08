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Gaga'nın kardeşi Tülin Gaga, ağabeyini dün sabah 11.15'te çoklu organ yetmezliğinden kaybettiklerini belirterek, "Çok üzgünüz, inanılmaz derecede kendimizi kötü hissediyoruz. Sanat camiasından birçok arkadaşı yalnız bırakmadı. Her dakika yanına geldiler, iyi bir haber almak için hepimiz birbirimizle seferber olduk. Maalesef o iyi habere ulaşamadık" dedi.