TBMM, seçim sonrası işbaşı yapmak için hazırlıklara hız verdi. Milletvekillerinin kayıt işlemleri ve odaların hazırlıkları sürüyor. Meclis, bu kez geçen dönemlerden farklı olarak çok renkli bir siyasi yelpaze ile açılışa hazırlanıyor. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Meclis’te, bilinenin aksine 8 değil 12 parti temsil edilecek.
GENEL BAŞKAN VEKİL
Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti ve MHP ile ittifak listelerinden BBP Meclis’e girdi. İttifakın yasal zemine kavuşturulması sayesinde genel başkanlar ya da parti üyeleri başka partilerin listelerinden aday gösterilebildi. Seçimde AK Parti 295, MHP 49 sandalye aldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı listelerinden Ankara Milletvekili seçildi.
ARTIK OY ENDİŞESİ
Cumhur İttifakı karşısında “artık” oyları ya da baraj altı kalınması durumunda ortaya çıkacak fazla vekillikleri kaybetmek istemeyen muhalefet partileri, Millet İttifakı çatısı altında toplandı. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, Millet İttifakı’nı oluşturdu. Böylece bu partiler baraj sorununu aştı. CHP 146, İYİ parti 43 sandalye aldı.
CHP aynı zamanda parti oyuyla vekil çıkarmayacağı görülen Saadet Partisi’nden adayları listesine aldı. Konya 2. sıra adayı Abdulkadir Karaduman ve İstanbul 3. Bölge 9. sıra adayı Nazır Cihangir İslam, TBMM’ye CHP Milletvekili olarak girdi. Böylece Saadet Partisi 11 yıl sonra TBMM sıralarına CHP ile birlikte taşınmış oldu. İYİ Parti listesinden de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar Milletvekili seçildi.
HDP İLE 4 PARTİ, 2 PLATFORM
67 milletvekili çıkararak Meclis’in üçüncü büyük partisi olan HDP ise 4 farklı parti ve 2 platformun temsilcilerini Meclis’e taşıdı.
HDP listelerinden seçilen eski TKP Genel Başkanı olan ve ayrışma sırasında Halkın Türkiye Komünist Partisi’ne (HTKP) geçen Erkan Baş, Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nden (ESP) Murat Çepni, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi’nden (ÖSP) İmam Taşçıer, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nden (SYKP) Tülay Hamitoğulları Adana Milletvekili oldu.
Eski Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy İstanbul’dan milletvekili seçilirken, geçen dönem eşgenel başkanlık da yapan Sosyalist Dayanışma Platformu Başkanı Serpil Kemalbay da HDP’den milletvekili oldu.
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