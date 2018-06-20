Yarın Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda saat 17.00'da başlayacak mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin bitimi sonrası akşam saatlerinde uçakla, Gaziantep'den hareket edecek. Plan değişikliği olmaması halinde uçak akşam saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'na teker koyacak.

AHL'DEN EKİPMANLAR DA GÖNDERİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki seyrüsefer cihazlarının testi de yapılan birinci piste inecek. İnişin gerçekleşmesi ile dev merkeze inen ilk uçak olarak Türk havacılık tarihine geçecek.

Tarihi iniş için şu an ekipler yoğun bir çalışma yapıyor. Atatürk Havalimanı'ndan da uçağa hizmet verecek olan bazı araçlar da ekipmanları ile beraber İstanbul Yeni Havalimanı'na gönderildi.

ENGELLİLER İÇİN 908 OTOPARK ALANI TAHSİS EDİLDİ

Bu arada yüzde 90.5'i de tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanın biniş kapıları da ortaya çıkmaya başladı. Kaç hızlı geçiş hoktası olacağı da belli oldu.

Terminal giden katında 1 numaralı kapıda iç hatlar fast track (hızlı geçiş), 5 numaralı kapıda dış hatlar fast track ve THY CIP geçişleri ile aynı zamanda pasaport kontrol noktalarında çeşitli yerlerde konulandırılmış hızlı geçiş noktaları bulunacak. Çok katlı otopark ise, toplam 5 blok, 3 katlı 1 blok, 7 katlı 4 blok ve 18 bin otopark kapasitesine sahip olacak. Çok katlı otoparkta 23 giriş ve 20 çıkış noktası bulunacak. Engelliler için toplam 908 park alanı tahsis edildi.