Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımı devam eden ve 29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışacak personel için sözünü verdiği 10 bin konutluk projede ilk adım atıldı.

Emlak Konut GYO'ye ait olan Arnavutköy ilçesinin Dursunköy mahallesinde bulunan 3.6 milyon metrekare büyüklüğündeki arsanın yarısı, bu kapsamda Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım'a devredildi.

Proje için bugün THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum’un katılımıyla imza töreni yapılması ve detayların açıklanması beklenirken, Kanal İstanbul güzergahında da yer alan arsa için KAP'a bildirimde

Emlak Konut GYO tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda arsanın KDV hariç 312,5 milyon TL'ye satıldığı belirtildi. KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz, sahip olduğu, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Dursunköy mahallesindeki 3.639.117 m2 büyüklüğündeki arsasının %50 hissesini, 312,5 milyon TL+KDV nakit bedelle Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne satmak üzere protokol imzalamıştır

Söz konusu protokol çerçevesinde, Şirketimizin arsalar üzerinde Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ile birlikte, etaplar halinde geliştireceği projelerden elde edilecek "net kazanç", %50'si Emlak Konut'a, %50'si Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne ait olmak üzere paylaşılacaktır."

KANAL İSTANBUL'A DA KOMŞU

2013 yılında Yıldız Holding'ten alınan ve Kanal İstanbul projesine de komşu olan arsa için Emlak Konut 326 milyon 774 bin liralık protokol imzalandığını duyurmuştu ve 14 parsel için yaklaşık 445 milyon TL değerleme çıkarılarak 601 bin metrekarelik inşaat için 1.5 milyar civarında bir hasılat öngörülmüştü.

3. Havalimanı'nın açılmasından sonra uzmanlar yaklaşık 150 bin kişinin kentin kuzeyine taşınması ve emlak piyasasının hareketlenmesi bekleniyor.