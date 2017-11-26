SON DAKİKA! Yeni İETT Genel Müdürü belli oldu! Dr. Ahmet Bağış kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın, Arif Emecen'i görevden almasının ardından, İETT Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atanan isim Dr. Ahmet Bağış oldu. Atama, kurumun internet sitesindeki yönetim şemasında da yer aldı.

EMECEN, 21 KASIM'DA GÖREVDEN ALINDI

2016'da İETT Genel Müdürü olarak atanan Arif Emecen'in 21 Kasım 2017 Salı günü görevden alındığı öğrenilmişti.

AHMET BAĞIŞ KİMDİR?

Ahmet Bağış, 1973 yılında Mardin'de doğdu. Evli ve 4 çocuğu olan Bağış, liseyi Mardin Lisesi'nde bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Ahmet Bağış, yüksek lisans ve doktora eğitimini : Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yaptı.

Bağış sırasıyla şu görevlerde bulundu:

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı - 2005 / 2010

Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı - 2010 / 2010

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı - 2010 / 2013

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı - 2013 / 2014

Genel Müdür Yardımcısı 2014 - 2017

Bağış, çok iyi derecede ingilizce, iyi derecede Arapça biliyor.