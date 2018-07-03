24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler yerel seçimlere çevrildi. 2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin öne çekilmesi konuşuluyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın yerel seçimlerin öne alınması yönünde yaptığı açıklamanın ardından erken seçim siyasetin gündemine yerleşti. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin tamamlanmasının ardından, siyasi partiler yerel seçim hazırlıklarına başladı. Yerel seçimin normal koşullarda 24 Mart ya da 31 Mart 2019’da yapılması planlanıyordu.
FAKIBABA'DAN İLK AÇIKLAMA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, yerel seçimlerin kasım ayına alınmasının doğru olacağını dile getirdi. Fakıbaba, "Çok rekabet olacak. Bence biz hemen hızlı bir şekilde hükümet kurulduktan hemen sonra başlamak zorundayız. Yeni bir seçim atmosferine gireceğiz. Diğer partiler de aynı şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı: Erken yerel seçim iktidara yarar Peki erken yerel seçim Türkiye’de neyi değiştirir. Çok açık söyleyeyim, fazla bir şeyi değiştirir gibi görünmüyor ve zaten bu yüzden iktidar erken yerel seçim isteyecektir. Tamamını okumak için tıklayınız
Fakıbaba şunları söyledi: "Değişebilir mi? Bu konuda haberler çıkıyor, Kasım ayına alınacak diye. Ben bilmiyorum ama ben eski bir belediyeci olarak böyle bir şeyin doğru olacağına şahsen inanıyorum. Niye? Siyasi olarak düşünmüyorum. Ben iki dönem yaptım, dönemlerime bakıyorum. Nisan'ın ikinci haftasına doğru mazbatanızı alıyorsunuz. Hoş geldin, kutlamalar, çaydır, davettir. Bir iki ayınızı alıyor. Daha takım kuramamışsınız, proje yapamamışsınız. Ve işi tam kavrayamamışsınız. O yılı kaybetmiş oluyorsunuz. Ama bu Kasım ayına çekildiği zaman, belediyecilikte öyle aylardır bunlar. Bu 5 ay sizin için önemli bir zamanı iyi değerlendirme anıdır. Hem tebrikleri kabul ediyorsunuz, belediyeciliği öğrenmeye çalışıyorsunuz ve o yılı boşa harcamamış oluyorsunuz. Kasım ayı olursa bütün belediye başkanlarının bir yıl daha kazanacağını öngörüyorum. Bu sene de zaten erken seçim olmamış olsaydı, Haziran-Temmuz ayından itibaren aday olacağım, olmayacağımın telaşıyla bu sefer işler yine yarıda kalıyor. Bunları önlemek ve iki yılı kurtarmak adına bunun 1 Kasım'a alınması doğru olacaktır."
2014 YEREL SEÇİMLERİ
|PARTİ
|OY ORANI
|BÜYÜKŞEHİR
|İL
|İLÇE
|AK PARTİ
|43,16
|18
|30
|561
|CHP
|26,61
|6
|8
|158
|MHP
|17,68
|3
|5
|106
|BDP
|4,22
|2
|8
|67
|BBP
|1,56
|5
|SP
|2,78
|8
|DP
|0,72
|7
|DİĞER
|0,80
|1
|12
CHP'DEN İLK YANIT: HAZIRIZ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partilerinin tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazır olduğunu belirterek, "Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.
CHP'nin olası erken yerel seçime hazır olup olmadığı yönünde açıklama yapan Torun, "CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi. CHP olarak hangi yerlerde daha başarılı olabileceklerini, hangi yerlerde az oyla seçimi kaybettiklerini belirlemek üzere daha önce akademik ve siyasi fizibilite çalışması başlattıklarını ancak 24 Haziran seçimleri nedeniyle bu çalışmanın yarım kaldığını aktaran Torun, bu çalışmayı yeniden başlatacaklarını söyledi.
Seyit Torun, yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı konusunda henüz kendilerine bir şeyin ulaşmadığını, konunun takipçisi olduklarını da sözlerine ekledi.
Muharrem Sarıkaya: Yerel seçim öne alınmaz AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’a sorduğumda yanıtı kesin ve net oldu: “Birkaç gündür sağda solda okuyorum, bizim böyle bir kararımız yok. Nereden çıkarıyorlar anlamış değilim. Bazıları kongreyi erkene almamıza bağlamış. Bizim erkene almamız değil, geç kalmışlığımız var. Çünkü daha önce haziranda kongre kararı aldık, seçim nedeniyle temmuza kalmıştı; yani erkene alma değil, gecikme var.” Tamamını okumak için tıklayınız
ELİTAŞ: GÜNDEMİMİZDE YOK
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Gündemimizde yok" dedi. Elitaş, CHP'nin desteğinin gerekli olduğunu vurguladı. Erken seçimin AK Parti ve CHP'nin uzlaşmasıyla gündeme geleceğini dile getirdi. MHP kaynakları ise yerel seçimlerin öne çekilmesinin gündemlerinde olmadığını iletti.
İSMAİL KAHRAMAN: ANAYASAYA AYKIRI OLUR
Fakıbaba'nın açıklamaları sonrası erken seçimle ilgili değerlendirmede bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yerel seçimlerin erkene alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu, seçimin yapılacağı tarih hakkında hüküm bulunduğunu belirterek, "Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O üç ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı" dedi.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR
Anayasa'nın 67. Maddesi'nde de “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları” düzenleniyor. Bu maddeler doğrultusunda, yerel seçimin Mart 2019 öncesine çekilebilmesi için Anayasa değişikliği gerekiyor.
II. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler. Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. Silah altında bulunan er ve erbaşlarla, askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde düzenlenir. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.
400 OY GEREKİYOR
600 sandalyeden oluşan yeni TBMM yapısında, Anayasa değişikliği için 400 oy gerekiyor. 360 oyun aşılması halinde Anayasa değişiklik teklifi referanduma sunulabilecek. Meclis’te AK Parti’nin 295, MHP’nin 49 milletvekili var. CHP’nin 146, HDP’nin 67, İYİ Parti’nin 43 oyu var.
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
|PARTİ
|OY
|ORAN (%)
|VEKİL
|AK PARTİ
|21.335.581
|42,56
|295
|CHP
|11.348.878
|22,64
|146
|HDP
|5.865.977
|11,70
|67
|MHP
|5.564.514
|11,10
|49
|İYİ PARTİ
|4.990.710
|9,96
|43
NOT: 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'ne ittifak sistemi ile girildiği için İYİ Parti'nin oyu yüzde 10 barajının altında kalsa da bulunduğu ittifak barajı aştığı için aldığı oy oranınca milletvekili çıkarabilmiştir.