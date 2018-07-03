Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın yerel seçimlerin öne alınması yönünde yaptığı açıklamanın ardından erken seçim siyasetin gündemine yerleşti. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin tamamlanmasının ardından, siyasi partiler yerel seçim hazırlıklarına başladı. Yerel seçimin normal koşullarda 24 Mart ya da 31 Mart 2019’da yapılması planlanıyordu.

FAKIBABA'DAN İLK AÇIKLAMA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, yerel seçimlerin kasım ayına alınmasının doğru olacağını dile getirdi. Fakıbaba, "Çok rekabet olacak. Bence biz hemen hızlı bir şekilde hükümet kurulduktan hemen sonra başlamak zorundayız. Yeni bir seçim atmosferine gireceğiz. Diğer partiler de aynı şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı: Erken yerel seçim iktidara yarar Peki erken yerel seçim Türkiye’de neyi değiştirir. Çok açık söyleyeyim, fazla bir şeyi değiştirir gibi görünmüyor ve zaten bu yüzden iktidar erken yerel seçim isteyecektir. Tamamını okumak için tıklayınız

Fakıbaba şunları söyledi: "Değişebilir mi? Bu konuda haberler çıkıyor, Kasım ayına alınacak diye. Ben bilmiyorum ama ben eski bir belediyeci olarak böyle bir şeyin doğru olacağına şahsen inanıyorum. Niye? Siyasi olarak düşünmüyorum. Ben iki dönem yaptım, dönemlerime bakıyorum. Nisan'ın ikinci haftasına doğru mazbatanızı alıyorsunuz. Hoş geldin, kutlamalar, çaydır, davettir. Bir iki ayınızı alıyor. Daha takım kuramamışsınız, proje yapamamışsınız. Ve işi tam kavrayamamışsınız. O yılı kaybetmiş oluyorsunuz. Ama bu Kasım ayına çekildiği zaman, belediyecilikte öyle aylardır bunlar. Bu 5 ay sizin için önemli bir zamanı iyi değerlendirme anıdır. Hem tebrikleri kabul ediyorsunuz, belediyeciliği öğrenmeye çalışıyorsunuz ve o yılı boşa harcamamış oluyorsunuz. Kasım ayı olursa bütün belediye başkanlarının bir yıl daha kazanacağını öngörüyorum. Bu sene de zaten erken seçim olmamış olsaydı, Haziran-Temmuz ayından itibaren aday olacağım, olmayacağımın telaşıyla bu sefer işler yine yarıda kalıyor. Bunları önlemek ve iki yılı kurtarmak adına bunun 1 Kasım'a alınması doğru olacaktır."

2014 YEREL SEÇİMLERİ

PARTİ OY ORANI BÜYÜKŞEHİR İL İLÇE AK PARTİ 43,16 18 30 561 CHP 26,61 6 8 158 MHP 17,68 3 5 106 BDP 4,22 2 8 67 BBP 1,56 5 SP 2,78 8 DP 0,72 7 DİĞER 0,80 1 12



CHP'DEN İLK YANIT: HAZIRIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partilerinin tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazır olduğunu belirterek, "Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.

CHP'nin olası erken yerel seçime hazır olup olmadığı yönünde açıklama yapan Torun, "CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi. CHP olarak hangi yerlerde daha başarılı olabileceklerini, hangi yerlerde az oyla seçimi kaybettiklerini belirlemek üzere daha önce akademik ve siyasi fizibilite çalışması başlattıklarını ancak 24 Haziran seçimleri nedeniyle bu çalışmanın yarım kaldığını aktaran Torun, bu çalışmayı yeniden başlatacaklarını söyledi.

Seyit Torun, yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı konusunda henüz kendilerine bir şeyin ulaşmadığını, konunun takipçisi olduklarını da sözlerine ekledi.

Muharrem Sarıkaya: Yerel seçim öne alınmaz AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’a sorduğumda yanıtı kesin ve net oldu: “Birkaç gündür sağda solda okuyorum, bizim böyle bir kararımız yok. Nereden çıkarıyorlar anlamış değilim. Bazıları kongreyi erkene almamıza bağlamış. Bizim erkene almamız değil, geç kalmışlığımız var. Çünkü daha önce haziranda kongre kararı aldık, seçim nedeniyle temmuza kalmıştı; yani erkene alma değil, gecikme var.” Tamamını okumak için tıklayınız

ELİTAŞ: GÜNDEMİMİZDE YOK

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Gündemimizde yok" dedi. Elitaş, CHP'nin desteğinin gerekli olduğunu vurguladı. Erken seçimin AK Parti ve CHP'nin uzlaşmasıyla gündeme geleceğini dile getirdi. MHP kaynakları ise yerel seçimlerin öne çekilmesinin gündemlerinde olmadığını iletti.

İSMAİL KAHRAMAN: ANAYASAYA AYKIRI OLUR

Fakıbaba'nın açıklamaları sonrası erken seçimle ilgili değerlendirmede bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yerel seçimlerin erkene alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu, seçimin yapılacağı tarih hakkında hüküm bulunduğunu belirterek, "Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O üç ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı" dedi.