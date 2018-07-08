Son akika gelen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, aranan teröristler listesinde yeşil kategoride bulunan "Serdar" kod adlı Serkan Tan'ın etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride aranan ‘Serdar’ kod adlı ‘Serkan Tan’ ölü olarak ele geçirilmiștir.

Şırnak Beytüşşebap Akarsu Köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuzda yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan ‘Serdar’ kod adlı ‘Serkan Tan’ olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin sözde Botan Saha Van Eyaleti 5"li Yürütme Sorumlusu olarak görev yaptığı, bu dönemde örgütün üst yönetimi tarafından sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olarak tayin edildiği belirlenmiştir."