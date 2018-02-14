İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütünün silah ve cephaneliklerinin sevk ve idaresinden sorumlu olduğu belirtilen ‘İzmirli Ayşe' kod isimli Nurhan Yılmaz'ın İstanbul Şişli'de gizlendiği hücre evini tespit etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, İstanbul Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı baskında aranan teröristler listesinin "yeşil" kategorisinde bulunan Yılmaz yakalandı. Evde yapılan aramda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.

Aralık 2017'de Hatay'daki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda teröristlerin yakalanma anı kameraya böyle yansımıştı.

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