Başbakan Yıldırım İspanya ziyareti dönüşünde gündemi değerlendirdi.

Muhalefetin çatı aday çalışmalarını değerlendiren Yıldırım, "Muhalefette çok , biz de tek ses var. Çatı aday çok bilinmeyenli bir denklem. Proje akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Hırs aklın önüne geçmemelidir." diye konuştu.

Gül'ün ortak aday olması yönündeki çalışmaları değerlendiren Yıldırım, "İtibar zor elde edilir, kolay kaybedilir. İnsanlar biriktirdiği itibarı korumalı" dedi.

Erbakan Ödülleri gecesine değinen Başbakan Yıldırım, "Bazı ödül verilenleri doğru bulmadım." ifadelerini kullandı.

'Seçim sonrasında ne yapacaksınız?' sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Ben bir AK Parti neferiyim" dedi.

Yıldırım, 24 Haziran seçimleri için iki ayrı kampanya yürütüleceğini belirtti.

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