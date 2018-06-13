Başbakan Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanı adaylarından birisi adaylığı belli olur olmaz soluğu Edirne’de aldı. Acaba Edirne’yi mi özledi derken bir baktık Edirne’de teröristlerin baş destekçisini ziyarete gitmiş” dedi.

Samsun’da katıldığı gençlik şöleninin ardından vatandaşlar ile sahur yapan Başbakan Binali Yıldırım, Samsunlulara birçok projenin müjdesini verdi.

İlk olarak 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin önemine vurgu yapan Başbakan Binali Yıldırım, “24 Haziran’da Türkiye’nin büyümesine tam destek vermek Samsun’a yakışır. 16 Nisan’da araladığımız kapıyı Samsun’da sonuna kadar açacağız. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokalım. İktidara geldiğimizden bugüne bu büyük hedefi koyarak çalışmalarımızı yaptık. Gecemizi gündüzümüze katarak bugüne geldik. Türkiye’yi 3 kat büyüttük. Samsun’a 16 yılda tam 27 katrilyon yatırım yaptık. Helal olsun. Samsun’un ihracatı 2003 yılında 37 milyon dolardı. Şimdi ise 463 milyon dolara çıktı. İşte büyüme budur. Samsun’un başarısı budur. Samsun’da da geleceğimiz için bugüne kadar toplamda 7 bin derslik yapılmış. Biz 15 yılda bunun üzerine 4 bin 600 derslik koyduk. 2019 sonunda artık tekli öğretime geçiyoruz. Samsun’da artık sabahçı öğlenci olmayacak, tam gün eğitim sistemi olacak. Ondokuz Mayıs Üniversitemize 98 değişik ülkeden 3 bin 340 yabancı öğrenci geldi ve burada öğrenim görüyor. Bu öğrenciler Samsun’da yaşadıklarını ülkelerinde anlatacaklar. Samsun’un güzelliklerini paylaşarak bu şehrin tanıtımını yapacaklar. Buradan İlk müjdemi de vereyim. Samsun’a adına yakışır yeni bir üniversite kurduk. Samsun Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun. Artık gençler Samsun’a akın edecek. Eski stat alanını millet bahçesi yapacağız. Sahra Sıhhiye alanını da şehir parkı haline dönüştürüyoruz. Samsun-Sivas tren hattını yakında bitirip hizmete alacağız” diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI TERÖR DESTEKÇİSİNİ ZİYARET ETTİ"

İsim vermeden muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Başbakan Yıldırım, “Biz, bir yandan hizmetleri yaparken bir yandan da terör odaklarını bir bir yok ediyoruz. Biz bunu yaparken Cumhurbaşkanı adaylarından birisi adaylığı belli olur olmaz soluğu Edirne’de aldı. Acaba Edirne’yi mi özledi derken bir baktık Edirne’de teröristlerin baş destekçisini ziyarete gitmiş. Ne yazık ki, bu bölgede ülkemiz hakkında planlar kuruluyor. Bu plan terör devleti oluşturma planlarıdır. Bu planları bozacağız. Sizden aldığımız destek ile bunun da üstesinden geleceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'a Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da eşlik etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER