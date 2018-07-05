Başbakan Binali Yıldırım yeni dönemde Meclis Başkanı olacağı yönündeki iddialar hakkında "Onun kararını ben vermem. Partimizin genel başkanı ve partimiz hangi yönde karar verirse o yönde görev yaparız" dedi.

Başbakan Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor.

Başbakan Yıldırım, "Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek." dedi. "Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun."

" AK PARTİ OLARAK BU MESAJI ALDI"

Yıldırım, "1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık." ifadesini kullandı. Denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclis'in daha etkin hale geleceğini belirten Yıldırım, "Yeni dönemde Meclis'in önemi artıyor." dedi.

"HERKES MEMNUN HALİNDEN"

"Karşı taraftaki adayların retorikten, söylemden öteye elle tutulur bir şeyleri yok." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Arka planında bir tecrübe de yok. Yapılmış işler de yok. Bütün bunları vatandaş değerlendirdi. Vatandaş niye değerlendiriyor, çünkü vereceği karar kendisinin geleceğini ilgilendiriyor. Bütün bunların özeti olarak sonuç ortada. Açık ara farkla, en yakın adayla arasında 11 milyon oy fark var, böylece bu süreç tamamlandı.

Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Sonuçta herkes memnun halinden. Parlamento yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti'nin içinde olmadığı hiçbir yasama faaliyeti sonuç çıkarmaz."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin Yıldırım, "Bütçe Kanunu dışında hükümetin Meclise kanun getirme yetkisi yok. Bu neyi gösteriyor? Meclisin yasama konusunda mutlak gücünü, hakimiyetini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "15 Temmuz'u yaşadıktan sonra bu işin dönüşünün olmadığı ve mutlaka bu meseleyi kökünden çözmek gerektiği kanaati iyice toplumda da yerleşti, bizde de yerleşti." ifadesini kullandı.

MECLİS BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım, TBMM Başkanlığı konusunda, "Bunun kararını ben vermem. Liderim, partimizin genel başkanı, partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız." dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Başbakan Yıldırım, "Türkiye 1924-2002 arası ortalama yüzde 4,7 büyüdü. 2003-2017 arası 5,7 büyüdü ortalama. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musunuz? Eğer Türkiye 1924'ten bugüne 5,7 büyüseydi bugün dünyanın 7. büyük ekonomisi olacaktı 2,3 trilyon dolarla, Fransa'dan sonra gelecekti. Şimdi 17. sıradayız." diye konuştu.

Yıldırım, "Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi lazım." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız." ifadesini kullandı. Yıldırım, "Bundan sonra yapılması gereken, milletin verdiği bu krediyle ülkemizin önündeki sorunları çözmektir." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Yeni hükümet döneminde yapısal reformlar yapılmaya devam edecek. Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan, daha fazla verimli projeler tercih edilecek. Kamu da kendi içinde tasarrufa gidecek. Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız" dedi.