Tokat’ta halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, Turhal’da devredilen Şeker fabrikasında üretimin artacağını, isteyen işçilerin farklı kamu kurumlarına geçebileceğini söyledi.

Özel bir jet ile Erzincan’dan Tokat’a geçen Başbakan Binali Yıldırım Tokat meydanında halka seslendi. Bu ay iki bayramı aynı anda kutlayacaklarını belirten Yıldırım, Ramazan bayramından sonra seçim zafer bayramını da kutlayacaklarını söyledi.

Konuşma sırasında bir seçmenin açtığı “Apolet sökmek traktöre binmeye benzemez.” Yazısını okuyan Yıldırım, siyasetçinin üç özelliğe sahip olması gerektiğini ifade edip, “Şehit on başılar, nene hatunlar daha ölmedi. Bu tip atıp tutanlara bizim memlekette ne denir biliyormusunuz? ‘cıbılın kabadayısı’ derler. AK parti Türkiye’nin partisidir. Devlet ile milleti buluşturduk. Ankara’nın kapılarını millete açtık millete. Vatandaşımız eşittir dedik. 2. Sınıf vatandaş yoktur, aygırımız gayrımız, ötekimiz yoktur dedik. 81 milyonu eşit gördük. Bir olduk beraber olduk kucakladık. Biz birlikte Türkiye’yiz. “dedi.

Bir siyasetçinin üç değere sahip olması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Bir siyasetçi akıllı, bilgili ve cesur olmalıdır. Sizin bağrınızdan çıkan bu kadrolar bu değerlerin sahibi olduğu için 15 yıldır durmadan yorulmadan hizmet ediyor. Dilini, üslubunu milletten aldığı için bu kadrolar başarılı oldu. Onlara sorarsanız AK Parti 15 yıldır hiçbir şey yapmamış. Ne diyelim, bunlara Tokatlıların bir lafı ile cevap verelim. ‘Cahile laf yetmez çalıda gül bitmez’. Bunların için bu. Bunlar memleketin işleri ile o kadar alakasız ilgisiz ki Türkiye’nin 2002 den nerelere geldiğinin farkında bile değiller. Tokat farkında, Tokat hazır elini açmış 24 Haziran’ı bekliyor. Millet her şeyin farkında kimin laf, kimin iş ürettiği çok iyi biliyor.”dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ SAĞLAM, SİZİN AKIL HOCALARINIZ SAKAT"

Ekonominin iyi durumda olduğunu belirten Yıldırım, "Bunların ki yalan dolan. Şimdide bunlar tutturmuşlar, ‘ekonomi kötüye gidiyor’. Boşa sevinmeyin Türkiye’nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat. Madem durum kötü o halde 2018’in 4 ayının büyümesi neden 7.4 oldu. Dünyada yine bir numara olduk. Büyümede tekrar Türkiye bir numara. Buna ne diyeceksiniz. Türkiye AK Parti döneminde 15 yılda üst üste 5.7 büyüme gerçekleştirdi. Onun için 15 yılda Türkiye’yi üç kat büyüttük. Geçmiş dönemlerde böyle bir büyüme varmıydı? Bu başarı Türkiye’nin milletimiz ile el ele vererek büyük hedeflere taşıyan AK Parti kadrolarının başarısıdır. Bunu görmek istemezler. Türkiye helikopteri hangi dönemde yaptı. CHP döneminde mi helikopter yaptı. Atak helikopterlerini üretip ihraç etmeye başladık. Beton ekonomisi diyorlar. İnsansız hava aracı beton mu? Ne zaman yapıldı. Bunu Sayın Kılıçtaroğlu ve İnce’ya sorun. Türkiye bugün kendi uydusunu kendisi üretiyor. Uydu teknolojisi yüksek teknoloji değil mi?. HES’lerin tribünlerini üretmeye başladık. Bundan bunların haberi var mı? Savunma sanayinde yerli üretim yüzde 24’ten 65 e çıktı. Bunların bunla alakası var mı? Enerjide yüzde 65 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 50’nin altına indirdik. Bundan haberleri var mı? Bir milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığımız ürün sayısı sadece 8’di. Bu sayı tam 33’e çıktı. Aynı zamanda en büyük yatırımı insana yaptık. BUGÜN Türkiye’nin bütçesinin en büyük dilimini milli eğitime ve sağlığa ayırdık. Ekonomimiz büyüdü, ülkemiz büyüdü. İş adamlarımız dünyanın her yerinde iş yapıyor. Millet yaptıklarımızı biliyor ve taktir ediyor” dedi.

"BUNLARIN KAFALARI TEKNOLOJİYE, GELİŞMEYE KAPALI"

Muhalefetin kafasının teknoloji, gelişme ve çağdaşlığa kapalı olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, “Tutturmuşlar, ‘Yıkacağız, kapatacağız, durduracağız, satacağız, Kanal İstanbul’u yaptırtmayacağız, hızlı trene ne lüzum var. Göce sebep oluyormuş.’ Akla bak akla. Rabbim akıl fikir versin. Bunların kafaları, teknolojiye, çağdaşlığa ve gelişmeye kapalı. Külliyeyi yıkacakmış. Siz yıkım ekibi misiniz?. Bunları ayarı bozulmuş. Vatandaştan yapmak için değil yıkmak için destek istiyorlar. Tokat’lı bu yıkım ekibine geçit verir misiniz? Türkiye’nin geleceğini bunların karartmasına müsaade eder misiniz? “dedi.

“Yolları böler Türkiye’yi böldürmeyiz.”

Tokat’ta 260 km bölünmüş yol yaptıklarını duyuran Başbakan, “2002’den önce 16 km bölünmüş yol yapılmıştı. Bunun üzerine AK parti olarak tam 260 km yol yaptık. Yolları böldük. Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz bunu herkes böyle bilsin. Tokat Niksar yolu yapılıyor, daha sonra Niksar Ünye yolunu da yapacağız ve Karadeniz’i tokat üzerinden Akdeniz’e bağlayacağız. Yakında Samsun Sivas Demiyolu’nu yeni baştan yaptık. Yakında hizmete açıyoruz. Tokat’ın bir hava limanı var. Aktif çalışmıyor. Tokat’a yeni bir hava limanı yapıyoruz. Bu hava limanının yapımı için hali hazırda Tokat milletvekilleri çok büyük gayret gösterdi. Nisan ayında ihale bitti. Yeni hava limanı 2 milyon yolcu taşıyacak. Tokat’ın turizmine, ticaretini kalkınmasına, ekonomisine çok büyük katkı yapacak. Ulular arası dış uçuşlar dahil, modern bir hava limanı olacak.”dedi.

"ŞEKER ÜRETİMİ ARTACAK"

Yıdırım, muhalefetin iddialarına rağmen şeker fabrikalarının kapanmayacağını aksine üretimin artacağını açıklayıp, “Tokat Turhal şeker fabrikası devredildi. Burada başka siyaseten kullanacakları şey olmadığı için dillerine, ‘şeker fabrikası satıldı orası kapatılacak’ sözlerini doladılar. Buradan söylüyorum Tokat Turhal şeker fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla üretimini kotasını arttıracağız. Şeker pancar alım fiyatını da geçtiğimiz günler Amasya’da açıkladım. 2.35 kuruş, rekor bir fiyat verdik. Kapatılacak bir fabrika için böyle bir fiyat verilir mi? Bunlar külleyen yalandır. Çalışanlar isteyen orada devam edecek. İstemeyen başka bir devlet dairesine geçiş yapabilecekler. Yalana, dolana, kafa karışıklığına asla itibar etmeyelim.”dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN BEKASIDIR"

Cumhur ittifakını Türkiye’nin bekası olarak değerlendiren Yıldırım, “Biliyorsunuz biz seçime Cumhur ittifakı ile geçiyoruz. Cumhur ittifakında AK Parti var, Milliyetçi Hareket Partisi var. Birlikte giriyoruz. Cumhur ittifakı ne demek biliyorsunuz değil mi? Cumhur ittifakı terörün bu topraklardan kökünün kazınması demektir. Bu adayların hiç terörden bahsettiğini gördünüz mü, hiç FETÖ ile mücadeleden bahsettiklerini gördünüz mü, hiç PKK için ne gibi tedbir alacaklarını duydunuz mu? Onun için Cumhur ittifakı millet aklıdır, Türkiye’nin bekasıdır. Türkiye’nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır. Biz bu yola 15 Temmuz’dan sonra çıktık. Anayasa değişikliğini birlikte yaparak halk oylamasına birlikte gittik. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı birlikte seçeceğiz” şeklinde konuştu.

Yıldırım konuşmasının ardından Tokat valiliği ve Tokat Belediye başkanlığını ziyaret etti.

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