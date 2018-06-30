Yüzbinlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başlıyor.

Yüzbinlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmek için ter dökeceği YKS başlıyor. 2 gün sürecek olan maratonun ilk gününde İstanbul'da sınava girecek olan üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gelen adaylar, yapılan kontrolün ardından sınav merkezlerine girerken, aileler de dışarıda beklemeye başladı. İstanbul Üniversitesinde de sınava girecek olan adaylar, yapılan kontrolün ardından sınav merkezine alındı. Ailesiyle sınavın yapılacağı okula gelen bir aday, "Hayırlısı olsun, elimizden geleni 1 yıl boyunca yaptık. Emeğin karşılığını görmeye hazırız" dedi.

Üniversite adaylarının ter dökeceği sınav saat 10.15'te başlayacak.

YKS 2 GÜN SÜRECEK

YKS kapsamında üniversite adayları bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav, 135 dakika sürecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise, 1 Temmuz tarihinde saat 10.15’te başlayacak. Bu oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler - 1, Sosyal Bilimler - 2, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere toplam dört alt testten oluşan bir kitapçık verilecek. Her testten 40’ar soru olmak üzere toplam 160 sorudan oluşacak. Sınav, 180 (3 saat) dakika sürecek. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı ise 1 Temmuz Pazar günü yapılacak. Saat 15.45’te başlayacak olan sınav, 120 dakika sürecek.