Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, YKS'nin dün uygulanan TYT oturumu ile bugün düzenlenen AYT oturumunda adaylara yöneltilen soru kitapçıkları merkezin internet sitesinden erişime açıldı.

YKS soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.

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ÖSYM BAŞKANI ÖZER: "SORUNSUZ TAMAMLANDI"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek, "Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) ise bugün tamamlandığını ifade etti.

TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğuna işaret eden Özer, "Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 131 bin 453 adayın katılacağını belirten Özer, adaylara başarılar diledi.

Özer, "Sınavın en büyük katılımlı iki oturumunun huzur ortamında ve sorunsuz olarak tamamlanmasında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, rektörlerimize, sınav koordinatörlerimize ve sınavda görev alan tüm sınav görevlilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Özer, "YKS'nin tüm oturumlarının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının bu akşam ÖSYM web sitesinden yayımlanacağını" sözlerine ekledi.

YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU AYT TAMAMLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltildi. AYT, 180 dakika sürdü.

SINAVA YETİŞMEK İSTERKEN KAZA YAPTILAR

Sivas'ta, içerisinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek 2 öğrencinin de bulunduğu otomobilin, özel halk otobüsüyle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



YKS'ye girecek Samet Malatyalı idaresindeki 58 BZ 965 plakalı otomobil ile Yüksel Şahin (43) yönetimindeki 58 H 0113 plakalı özel halk otobüsü, Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile 5. Sokağın kesiştiği mevkide çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.



Kazada sürücüler ile otomobilde bulunanlardan YKS'ye girecek Oğuz Kağan Ünal ve sürücünün babası Ömer Malatyalı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SINAVA GEÇ KALINCA YARDIMA İTFAİYE EKİBİ YETİŞTİ

Aantalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan Elanur Yağmur, adresi sormak için durdurduğu itfaiye aracı tarafından okuluna götürüldü. Sınava giren Yağmur, sosyal medya hesabından sevincini paylaşıp itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 30 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Sınava girecek olanlar sabah erken saatlerde okulların bahçelerinde beklerken bazı öğrenciler ise sınava geç kaldı. ÖSYM bu yıl da 15 dakika kuralını uyguladı. Sınavın başlangıç saatinden 15 dakika önce, yani saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmadı.

İTFAİYE EKİPLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Antalya'da oturan Elanur Yağmur, sınava son dakika yetişenler arasındaydı. Bindiği belediye otobüsü, Yağmur'u sınava gireceği okuldan 7 kilometre önce indirdi. Okula yürüyerek gitmek isteyen Elanur Yağmur, sınavın başlamasına yarım saat Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden birini durdurup adresi sordu. İtfaiye ekiplerinin okulun uzakta olduğunu ve yürümekle yetişemeyeceğini söylemesi üzerine üzülen Elanur Yağmur'un imdadına yine itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiyeye ait 34 LS 1329 plakalı kapalı kasa kamyonetle Elanur Yağmur sınava gireceği okula götürüldü.

Sınavın ardından yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından paylaşan Yağmur, "Sabah otobüs şoförü beni okulumdan 7 kilometre ileride indirdiği için 1 saat yürüdüm. Adresi sormak için durdurduğum itfaiyeciler beni sınava 20 dakika kala okulum önüne bıraktı. İyi ki varsınız. Bu güzel insanlar olmasa sınava yetişemeyecektim" yazdı.