Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başarı Burslarının kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Ülkemizin öncelikli alanlarını belirliyor ve bu programlara yerleşen başarılı öğrencilerimizi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni YÖK" olarak Türkiye'nin bilgi temelli gelişimi açısından yükseköğretim sisteminin bilimsel yapısının zeminini oluşturan Temel Bilimler Programları ile ülkenin öncelikli alanlarında stratejik öneme sahip lisans programlarını tercih edecek öğrencileri için başlatmış oldukları "YÖK Başarı Bursları"nın kapsamını genişlettiklerini bildirdi.

Temel Bilimler Programlarının artık değer kaybeden değil değer kazanan programlar arasında yer aldığını aktaran Saraç, ayrıca "Yeni YÖK" olarak suya, toprağa dokunarak tarım, ziraat, orman, su ürünleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına yönelik iyileştirici tedbirler almaya devam ettiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Saraç, Temel Bilim Programları ile Türkiye'nin öncelikli alanlarında yükseköğretim sistemi açısından stratejik önem arz eden tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programları için ilk kez 2016-2017 eğitim öğretim yılında 23 lisans programı için başlattıkları YÖK Başarı Bursu sayısını, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 31 lisans programına çıkardıklarını anımsattı.

BAŞARI BURSU KAPSAMINDAKİ PROGRAMLAR

Saraç, YÖK Başarı Bursu kapsamındaki programlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Temel Bilimler Programlarında Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik programlarına; Ziraat programlarında Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına; Orman programlarında Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına; Su Ürünleri programlarında Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına; Yer Bilimleri programlarında Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim süreleri boyunca, her yıl miktarı YÖK tarafından belirlenen başarı bursu vermekteyiz."

BAŞARI BURSLARINA 5 YENİ LİSANS PROGRMAI EKLENDİ

YÖK Başarı Bursu verilen lisans programları kapsamına 2018-2019 eğitim öğretim yılı için 5 lisans programı daha eklediklerini bildiren Saraç, "Ülkemizin kalkınmasının ancak nitelikli bilgi ve "nitelikli insan kaynağı" ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bakış açısıyla yeni eklediğimiz 5 lisans programını tercih edip şartları sağlayan öğrencilerimize de yeni eğitim-öğretim döneminde burs desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

VETERİNERLİK PROGRAMLARI DA ARTIK BURS DESTEĞİ KAPSAMINDA

Çağın gelişen teknolojileriyle hayvansal üretim ve hayvansal üretimle elde edilen ürünlerin değerlendirilmesinin, toplum sağlığı için önemli olduğu kadar ülke kalkınmasına da katkıda bulunan önemli bir alan olduğuna değinen Saraç, bu bağlamda veteriner fakültelerini de YÖK Başarı Bursu kapsamına aldıklarını, burs desteği sağlanacak diğer lisans programlarının ise "Astronomi ve Uzay Bilimleri", "Uzay Bilimleri ve Teknolojileri", "Hidrojeoloji Mühendisliği" ve "Tohum Bilimi ve Teknolojisi" olduğunu aktardı.

36 LİSANS PROGRAMINA 12 AY BOYUNCA 700 TL BURS DESTEĞİ

YÖK Başkanı Saraç, YÖK Başarı Bursu kapsamındaki 36 lisans programında okuyup bursu almaya hak kazanmış öğrencilere 2018-2019 akademik yılı için 12 ay boyunca aylık 700 TL burs vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni YÖK olarak, YÖK Başarı Bursu kapsamında toplamda 36 farklı lisans programı için burs veriyor, YÖK-TEBİP (Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıfları) bursumuz da dahil olmak üzere birçok öğrencimizi destekliyoruz. Bu burs programlarımızın en önemli özelliği başarıyı önceleyen bir burs programı olmasıdır.

Nitelikli insan kaynağı ve nitelikli bilgi üretimi ülkemizin kalkınması için en gerekli iki unsurdur. Bu maksatla ülkemizin öncelikli alanlarını belirliyor ve bu programlara yerleşen başarılı öğrencilerimizi destekliyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizim başarımızdır. Öğrenci dostu 'Yeni YÖK' olarak, tüm öğrencilerimize başarılar dileriz."

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