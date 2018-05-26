YÖK Başkanı Saraç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yaptığı ziyaret sonrası istifası istenen dekan ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bahçedeki hocalar ve öğrencilerin birinci vasfı öğrencilik ve hocalık, seçmenlik değil. Bu mesele ziyaret meselesi değil." dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan YÖK Başkanı Saraç'ın açıklamaları şöyle:

"Siyasi bir ziyaret oldu. Siyasi bir figür gelebilir, ziyaret edebilir. Orası bir fakülte bahçelerinde, siyasi propagandaya nasıl bakmalıyız. CHP'nin yöneticileri de siyasetçiler tarafından fakülte bahçesinde propaganda yapılmasına olumlu bakmaz. Bahçedeki hocalar ve öğrencilerin birinci vasfı öğrencilik ve hocalık, seçmenlik değil. Fakülte bahçesinde siyasi propagandayı nasıl yönetmeliyiz? Bu mesele ziyaret meselesi değil. Muhtelif partilerin ziyaretlerine açığız. Bu süreçlerin doğru yönetilmesi lazım idareciler tarafından. Sayın rektör bize iletti, biz de doğru olduğunu düşünmedik. CHP dışında bir parti daha üniversiteye başvurdu, biz de bunun uygun olmadığını söyledik. Muhalefet partisi değildi. Dekan hakkında işlem yapılmadı."

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