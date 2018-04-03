Kaliforniya'daki San Bruno Polis Departmanı, YouTube'un merkezinden silah sesleri geldiğine ilişkin ihbarlar aldıklarını açıkladı. Yetkililer sivillerin bölgeden uzak durmasını istedi.

Reuters'ın aktardığına göre; silah seslerinin kaynağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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