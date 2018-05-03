YSK Başkanı Sadi Güven, TRT Haber'e açıklamalarda dulundu. Güven, 3 adayın başvurusunun kabul edilmediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 kişi başvurdu. 3 adayın başvurusu belge eksikliği nedeniyle kabul edilmedi" dedi.

Sadi Güven, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün belgeleri tamam ve başvuruları kabul edildi."

Bu kapsamda başvurusu kabul edilenler için 04-09 Mayıs 2018'de 08.00 -20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek.

AA'nın aktardığına göre; YSK ayrıca süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi.

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