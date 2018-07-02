Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK'ye gelişinde gazetecilerin, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

İl ve ilçe seçim kurullarına itiraz süreçlerinin tamamlandığının hatırlatılması üzerine Başkan Güven, "Bize de Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz süresi var. Gelen itirazlara bakacağız." diye konuştu.

AA'nın aktardığına göre, kesin seçim sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağının sorulması üzerine Sadi Güven, "Çarşamba günü 17.00'ye kadar bize itiraz süresi var." ifadesini tekrarladı.