Erken seçim kararının ardından YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı.

Sadi Güven, "YSK açısından tarih sıkıntısı yok. İki seçim için hazır malzememiz var." dedi.

YSK Başkanı Güven, "Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız. " diye konuştu.

Güven sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu siyasi partiler kanununda yazılıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dosya istenilecek partilerin kayıtlarıyla ilgili. İnceleme sonucu, seçime katılıp katılamayacağı belirlenecek."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüşmüş ve görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tarihini duyurmuştu.

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