YSK Başkanı Sadi Güven TRT Haber'de katıldığı bir programda sosyal medyada iki kez oy kullandığına dair paylaşımda bulunan bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Konu ile ilgili detaylı bir açıklama yapan Güven, "Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika’da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanında da oy kullandığına yönelik kendi sosyal medya hesabında bir görüntü paylaştı. Aynı isimle ancak farklı kimlikleri taşıyan kişilerin olduğunu gördük ana baba adlarını... Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs İzmir’de gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor. Seçim iş ve işlemleriyle ilgili yapılacak her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin yasa maddesi var çok açık. Biz bunun takipçisi olacağız. Şiddetli şekilde cezalandırılması için ilgili savcılıklara ihbarda bulunacağız. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk. Ve İzmir’de gözaltına alındı. Suistimale izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK'TAN DA AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun, sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşıp mükerrer oy kullandığı intibaı yaratarak vatandaşların tepkisini çeken Ş.E. hakkında, "çift kimlik taşıyıp taşımadığının araştırılması istemli" suç duyurusunda bulunduğunu bildirildi.

Belçika'da yaşadığı belirtilen kadınla ilgili "Seçim Kanunu'na muhalefet" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, hakkında yakalama kararı alınan şüphelinin, İzmir'in Selçuk ilçesinde gözaltına alındığı kaydedildi.