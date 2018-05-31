Yüksek Seçim Kurulu ( YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yasa gereği, ulusal düzeyde yayın yapan özel televizyon ve radyoları belirledi.
YSK’nin Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da seçimlerin başlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yapacakları yayınlarda 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun hükümlerine tabi olduğu hatırlatıldı.
YSK kararında, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda, "Ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri olduğunu belirlemeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek Seçim Kurulunun buna ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanır." hükmüne yer verildi.
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 3. maddesinde, "bölgesel yayın", "ulusal yayın" ve "yerel yayın" tanımlarının yapıldığı anımsatılan kararda, yayının yapıldığı yer kavramından, yönetim ve yayın merkezinin bulunduğu yerin anlaşılması gerektiği kaydedildi.
Karar göre, bu ölçütlerde Türkiye'de ve Türkiye'ye yönelik ülke çapında Türkçe yayın yapan özel televizyonlar şöyle:
"Show TV, Haber Türk, CNN Türk, Kanal D, Kanal 7, Fox, TV Net, NTV, Star TV, ATV, 24, Flash TV, Ulusal Kanal, A Haber, Ege TV, KONTV, Kadırga TV, Kanal 5, Köy TV, Kaçkar TV, TV 41, Mercan TV, S, LİNE TV, Kanal 16, BRTV, K15, KANAL 56, GALA, ÇAY TV, ÇRT, DEHA TV, EDESSA TV, RTV 23, ER, ERT Şah TV, Gaziantep Olay TV, Gelişim TV, HRT Akdeniz, AKRT, Kanal 32, Kanal 33, Kanal 43, TV A, Beyaz TV, 60, Kanal 26, Demokrat TV, Kanal 42, TV 52, Sivas SRT, Turizm Türk, Eskişehir Süper TV (ES TV), Olay TV, Kanal G28, ORT, Osmaniyem Radyo Televizyonu, Bursa TV, Kanal 58, Anadolu'da Vuslat, SUN TV, Vizyon 58, AS TV, MSBC Kanal 2000, TON TV, TVDEN, Kanal V, DRT Denizli, Kanal 68, Kültür Türk TV, KOZA, Manisa Medya TV, Akit TV, Abant TV, TV 5, TV 19, 360 TV, TV 79, Bahar Türk, Ülke TV, Kanal 28, Kanal Fırat, Pamukkale, Diyar TV, Kanal B, Yurt TV, Artı 1, EM TV, GTV, Haberaks, Hilal TV, 38 Kent TV, Bitlis TV, FM TV, Kaçgar Yıldız, Aksu TV, T Türkiyem, Kanal Çay, Kanal Yalova, Vizyon Türk TV, Karadeniz TV, TV 6, Kudüs TV, Bengü Türk TV, Mavi Karadeniz TV, TV Kayseri, Kanal 3, Meltem TV, Mesaj, TV 1, Karadeniz Türk, NTV Avrupa, 4 Eylül TV, Rumeli TV, Adana TV, CEM TV, Ege Türk, Euro Star, Kanal T, Tek Rumeli TV, Akdeniz TV, Kanal Tek, TGRT Haber, a2, Ulusal 1, Kanal Urfa, Uzay Haber, A9, Medine, Dost TV, Yasin TV, KRT, Rehber, Halk TV, Yeni Kocaeli TV, E Haber, Tele 1, Show Max, Show Türk, Beykent, Lalegül, Bora TV, TVT, Merkez TV, ÇukurovaTürk, Doruk TV, Kanal 1, TV 100, Altaş TV, K Kardelen, Yıldız Rize, SAT-7 Türk, ATV Avrupa, Güçlü, Bakış TV, 1AN TV, Yaşam TV.
RADYOLAR
Kararda radyoların ise "Best FM, Radyo D, Moral FM, Radyo 7, İstanbul FM, Uhud FM, Semerkand Radyo, Show Radyo, TGRT FM, NTV Radyo, AKRA FM, Alem FM, Duru FM, Habertürk Radyo, Erkam Radyo, Siaray Türk Türkiye, Radyo Seğmen, Radyo Vatan, Vav Radyo, Radyo Turkuvaz, Radyo A Haber, Turkuvaz Aktif Radyo" olduğu bildirildi.
Kararın özetinin TRT aracılığıyla kamuoyuna duyurulması ve bir örneğinin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığına gönderilmesi hükmü verildi.
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