HÜDA PAR'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “ YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun” dedi.

İHA'nın haberine göre, böylece seçime girecek parti sayısı da 11 olmuş oldu.

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