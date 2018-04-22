Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleşecek seçime katılabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin seçime girebileceği belirtildi.

İYİ Parti ile ilgili Yargıtay Başsavcılığı'ndan gönderilen belgede seçime katılabileceği belirtilmişti.

Sabah saatlerinde de CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiş ve İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi ile ilgili olumsuz bir karar çıkması halinde TBMM'de grup kurulması sağlanmıştı.

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