Yüksek Seçim Kurulu ( YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin altyapı çalışmalarını tamamladı. YSK'de seçim sonuçları "Kokpit" adı verilen ekrandan takip edilecek.

YSK, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

YSK Başkanı Sadi Güven, Kurul üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları seçim sonuçlarını "Kokpit" adı verilen ekran üzerinden izleyecek.

YSK'nin kendi mühendislerince hazırlanan yazılım, seçim sonuçlarının yurt içi ve yurt dışı il, ilçe, temsilcilik ve gümrük kapıları detayında eş zamanlı izlenebilmesine olanak tanıyor.

"Kokpit" ekranı, yurt dışından gelen uluslar arası gözlemcilere, basın kuruluşlarına ve talep eden siyasi partilere de açılıyor. Bu kapsamda SEÇSİS Veri Merkezi'nde seçim sonuçlarının eş zamanlı izlemek amacıyla siyasi partilerin bilişim uzmanları Kurula davet ediliyor.

İl ve ilçe seçim kurulları, oy verme işleminin bitiminden itibaren, burada bulunan siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlara da ekranı açıyor.

Uygulama üzerinden ayrıca sandık başında tutulan ıslak imzalı tutanakların taranıp YSK'ye gönderilmesi süreci de takip edilebiliyor.

YSK bu uygulama dışında talep eden siyasi partilere sonuçları Web Servis ya da harici bellek ile ham veriler halinde veriyor.

Öte yandan, sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı, ilçe birleştirme tutanağı, il birleştirme tutanağı, yurt içi seçim çevreleri birleştirme, yurt dışı seçim çevreleri birleştirme ve ülke geneline ilişkin ıslak imzalı tutanak ve belgeler de YSK'ye geldiği anda eş zamanlı Sandık Sonuç Paylaşım Sistemi üzerinden talep eden siyasi partilerle paylaşılıyor.