Millet Partisi, CHP, SP, İYİ Parti ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan ‘Millet İttifakı’na itirazda bulunmuştu.

YSK 'Millet İttifakı' isminin kullanılmasına onay verdi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kuracağı ittifakın ismi ‘Millet İttifakı’ olarak belirlenmişti.

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