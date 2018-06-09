Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yapımı devam eden konut inşaatında iskele çökmesi sonucu 4'üncü kattan düşen 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.



DHA'nın haberine göre olay,Yüksekova'nın Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden konut inşaatında iskele çöktü. Çökme nedeniyle işçiler 43 yaşındaki Mehmet Avcı, 40 yaşındaki Abdulaziz Çiftçi ile 41 yaşındaki Habib Ay 4'üncü kattan yere düştü. İşçilerden Avcı, olay yerinde hayatını kaybederken, Çiftçi ve Ay ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ancak Abdulaziz Çiftçi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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