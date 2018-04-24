Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan sürat teknesi, Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kayalıklara çarptı. İHA'nın haberine göre teknede yakalananların FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları, arasında eski hakimler ve TÜBİTAK çalışanının da bulunduğu ve yüklü miktarda para ele geçirildiği iddia edildi. Habere göre teknedeki 16 kişiden 6'sının çocuktu.

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