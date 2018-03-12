Yunanistan Ligi'nde zirvede bulunan AEK Atina, deplasmanda haftaya ikinci sırada giren PAOK'un konuğu olurken maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon ortalığı karıştırdı. Ev sahibi PAOK, mücadelenin son dakikalarında Varela ile bir gol bulurken yardımcı hakemle pozisyonu görüşen orta hakem, ofsaytta bulunan futbolcunun kalecinin görüş alanında olduğu kararını vererek golü iptal etti. PAOK cephesi hakeme yoğun şekilde itiraz ederken iki taraf da bir anda sahaya girmişti. Ortalığın karışmasıyla birlikte hakemler soyunma odasına giderken korkutan bir görüntü ortaya çıktı. PAOK Başkanı Ivan Savvidis, sahaya belinde silahla girdi.
Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığının Spordan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Vassiliadis, Başbakan Aleksis Çipras ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Vassiliadis, dün gece olaylı bir şekilde ertelenen PAOK-AEK maçının Yunan futboluna "ağır bir darbe" vurduğunu belirterek, "Kurallar herkes için geçerli. Bu sebeple, süresiz bir şekilde lig maçlarını durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Yunan futbolunu temizlemek için mücadele ettiklerini kaydeden Vassiliadis, siyasi bedel ödeme pahasına şimdiye kadar yapılanları tehlikeye atmayacaklarını söyledi.
Vassiliadis, Yunanistan Futbol Federasyonu (EPO) ve UEFA ile görüşmelerde bulunduklarına işaret ederek, Yunan takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesi dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu kaydetti.
Öte yandan Savvidis ve 4 koruması hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
BAŞKANIN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA!
PAOK Başkanı Savvidis'in basın sözcüsü Tatiana Gordina, Savvidis'e yöneltilen iddialarla ilgili bir açıklama yaparak "Başkanın kimseyi tehdit etme amacı yoktu, bunun içine silah da dahil. Yazılanlar gerçekleri çarpıtan ifadeler." ifadelerini kullandı.
AEK kulübünün Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre PAOK Başkanı Savvidis, AEK'den Vassilis Dimitriadis'a saldırdı. Aynı şekilde sportif direktör Lubos Michel'in de Nova gazetesinden bir kişiye saldırdığı iddia edildi. Savvidis hakemin kararını protesto etmek için oyunculara maçı bırakıp stadı terk etmelerini söyledi. Portekizli Vieirinha ise buna karşı çıkarak maça devam etmek istediklerini bildirdi.
KASIM 2016'DA MHK BAŞKANININ EVİ KUNDAKLANMIŞTI
Yunanistan Futbol Federasyonu, Kasım 2016'da Merkez Hakem Komitesi Başkanı Giorgos Bikas'ın evinin kundaklanması nedeniyle tüm lig maçlarına ara vermişti. Yunanistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, başkan Bikas’ın boş olan yazlık evinin çarşamba günü gerçekleşen kundaklanma olayının, şüphe uyandırıcı olduğunu belirtirken, itfaiye departmanından gelecek resmi rapora göre hareket edileceği bildirilmişti. Bikas, o haftanın başında bir başka hakemin, evinin dışında kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Liglere ara verildiğini açıklayan Yunanistan Futbol Federasyonu, bu kararını FIFA ve UEFA’ya da gönderildiğini belirtmişti.
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