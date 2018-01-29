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Yüzbaşı Burak Akın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla iddianame! Son dakika... Yüzbaşı Burak Akın hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iddianame hazırlandı