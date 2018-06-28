Jaguar Land Rove, dizel bağımlılığını düşürmek ve tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını piyasaya sürmek için gelecek üç yılda dev bir yatırım planı duyurdu.

İngiltere merkezli şirket, yaptığı açıklamada söz konusu süreçte 13.5 milyar sterlin yani 18 milyar dolar yapacağını duyurdu. Jaguar, mart ayında açıkladığı planda 14 milyar yatırım planı olduğunu belirtmişti, güncellenen miktar eskisinden yaklaşık yüzde 25 daha fazla.

Jaguar, dizel üzerindeki soru işaretlerinin tüketicilerde endişeye yol açtığını ve satışların gerek Britanya'da gerekse de Avrupa'da durgun olduğunu belirtti. Kârlılığın da hedeflerin altında olduğu vurgulandı ve bu tabloyla, yatırım sonrası nakit akışının eksiye düşeceğini söyledi.

İLK ELEKTRİKLİ SUV MODELİNİ ÇIKARMIŞTI

İngiliz üretici, yapılan sunumda 2025 yılı itibarıyla her modelin fosil yakıtlı, hibrid ve tamamen elektrikli versiyonlarının üretileceğini açıklarken, bir şirket sözcüsü sadece yeterince talep olması durumunda tamamen elektrikli versiyonların piyasaya sunulacağının altını çizdi.

Jaguar bu sene başında, markanın yüzde 100 elektrikli olan ilk modeli olan I-Pace SUV aracını satışa çıkarmıştı. Jaguar satış rakamlarına göre, 2017 yılının son çeyreğinde satışlarının yüzde 90'ını dizel araçlar oluşturuyor.