İstanbul Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde bir boyama atölyesine yangın çıktı. İHA'nın haberine göre, olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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