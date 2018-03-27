İstanbul Zeytinburnu'nda bir ilkokulun bodrum katındaki depoda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken çocuklar okuldan tahliye edildi. Yangını duyarak okula gelen veliler ise panik yaşadı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan Fatma Süslügil İlkokulu'nun bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Okuldaki öğrenciler öğretmenlerin yardımıyla tahliye edildi.





Yangını duyarak okula gelen veliler ise panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, okulda maddi hasar meydana geldi.















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