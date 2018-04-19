İranlı Naci Şerifi Zindaşti ile 3’ü polis 7 kişi tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Zindaşti’nin eşi ile birlikte 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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