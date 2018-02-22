TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin kırsalında yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 34. günde TSK'dan yapılan açıklamada, " 1829 terörist etkisiz hale getirildi." denilmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün Tel Dilur, Mikdad, Ali Racu, Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri teröristlerden arındırılmıştı.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı ve Akanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,Divan Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi. Tel Dilur köyü. Mikdad köyü, Ali Racu köyü, Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri. Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri."

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