Son dakika...Alibeyköy'de beyaz eşya deposunda korkutan yangın

İstanbul Alibeyköy'de bulunan bir beyaz eşya deposuda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün depoyu sardı. Alev alev yanan depoyu gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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