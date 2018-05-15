Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER