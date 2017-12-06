Son dakika...Atatürk Havalimanı'nda şüpheli çanta alarmı!

Atatürk Havalimanı dış Hatlar girişinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis şüpheli paket çevresini güvenlik altına alırken olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı.

Habertürk Haber Merklezi'nden Çağatay Kenarlı'nın haberine göre; Bomba imha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

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