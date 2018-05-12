Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisine ilişkin soru üzerine, "Çok net söylüyorum. Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içine girdiler. Ona bir tepki olarak böyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla bir af söz konusu değildir" dedi.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 12, 2018

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