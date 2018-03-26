Son dakika....Beşiktaş Levent'te silahlı saldırı

Beşiktaş Levent'te bir kafeye giren saldırgan iki kişiyi silahla vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. İHA'nın haberine göre, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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