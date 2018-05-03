CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim" dedi.



AA'nın haberine göre, İlhan Kesici, basın mensuplarının soruları üzerine, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." yanıtını verdi.

SARIKAYA: KILIÇDAROĞLU İLE KONUŞTUM

Gazete Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Temkinli şekilde İnce diyorum. Oldu, bitti olduğunu düşünmüyorum. Sayın Kesici de 'tahmin ediyorum' diye cümleye giriyor dikkat ederseniz. Sayın İnce'yi grupta da izledim, en önde oturuyordu. O kadar rahat görünmüyordu. Kesici çok rahattı. Bence 'her şey oldu' demek için yarın sabahı beklemek gerekiyor. Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede, 'Kimseye aday ismi söylemedim. Bir iki yakınıma söyledim, onlardan da söylememe sözü aldım. Adayı yarın sabah arayıp söyleyeceğim' dedi" diye konuştu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kendisinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin." dedi.

İnce, partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.

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